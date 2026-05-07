Tutta la bellezza firmata Dior Beauty al Met Gala 2026

Durante il Met Gala 2026, le creazioni di Dior Beauty hanno catturato l'attenzione. Naomi Watts ha sfoggiato labbra vivaci, mentre Jisoo ha mostrato un incarnato luminoso. Lo sguardo di alcune modelle si è distinto per l'intensità. Gli look sono stati completati con dettagli di trucco studiati nei minimi particolari, creando un effetto di grande impatto visivo.

Tante coloro che si sono affidate al team di Dior Beauty, che ha studiato per loro make-up ad alto tasso di romanticismo - vedi i toni rosati protagonisti del look di Sunday Rose Kidman Urban - e luminosità, una su tutte Jisoo e il suo incarnato di luna. Complici, in questo, prodotti performanti, capaci di esaltare, ma senza camuffare, la bellezza e la radiosità naturale della pelle di ciascun protagonista. Senza eccessi, costruzioni, grafismi. A prevalere è stata, infatti, una certa naturalezza, e quell'immancabile touch glowy che sotto i riflettori, immancabilmente, si amplifica ancora di più regalando look da sogno. Eccoli, dunque, nel dettaglio, star dopo star, prodotto dopo prodotto.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tutta la bellezza firmata Dior Beauty al Met Gala 2026 Notizie correlate In attesa del Met Gala: le onde da sirena di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look delle star al party pre-MetDalle mermaid waves di Vittoria Ceretti al liscio ondulato di Georgina Rodriguez passando per le ciglia effetto ventaglio di Laura Harrier e... Anok Yai al Met Gala 2026 incarna il tema “Fashion is art” con un beauty look scultoreo e simbolicoOgni anno, il primo lunedì di maggio, la scalinata del Metropolitan Museum of Art di New York si trasforma in un palcoscenico dove star e celebrity...