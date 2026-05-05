Ogni primo lunedì di maggio, la scalinata del Metropolitan Museum of Art di New York si riempie di celebrity e star che presentano i loro outfit davanti a fotografi e pubblico. Per l'edizione del 2026, Anok Yai ha scelto un look che si distingue per la sua natura scultorea e simbolica, in linea con il tema “Fashion is art”. La sua presenza ha attirato l’attenzione di media e appassionati di moda.

Ogni anno, il primo lunedì di maggio, la scalinata del Metropolitan Museum of Art di New York si trasforma in un palcoscenico dove star e celebrity si sfidano a colpi di look. Il tema del Met Gala 2026 era “Costume Art”: non potevamo che aspettarci sensazionali beauty look sul red carpet. Proprio come quello di Anok Yai. Un’apparizione che sicuramente lascerà per sempre un segno indelebile nella storia dell’evento. Non solo per l’impatto visivo, ma per la narrazione profonda che portava con sé. E anche per il messaggio decisamente politico. Scopriamo insieme tutti i dettagli. Anok Yai al Met Gala 2026: una visione tra arte e spiritualità. Quando Anok Yai ha immaginato il suo ingresso al Met Gala 2026, il punto di partenza è stato chiaro (e dichiarato): trasformarsi in una statua vivente.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Anok Yai al Met Gala 2026 incarna il tema “Fashion is art” con un beauty look scultoreo e simbolico

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