Turni di 12 ore e organico ridotto | alla Dozza la polizia rischia il tracollo

Al carcere della Dozza si registrano problemi legati alla riduzione dell’organico e ai turni di dodici ore. Il sindacato Osapp segnala un aumento degli eventi critici e una situazione che rischia di diventare insostenibile. La presenza di agenti ridotta e i turni prolungati sono al centro delle preoccupazioni espresse dalle rappresentanze sindacali. La questione riguarda le condizioni di lavoro e la gestione della sicurezza all’interno della struttura.

Organico ridotto, turni da dodici ore e il moltiplicarsi di eventi critici: è questa la situazione al carcere della Dozza che denuncia il sindacato Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria).In una nota condivisa con la stampa, si legge come da tempo il personale della.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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