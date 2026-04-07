Furti ad Aversa l’assessora alla Polizia Municipale | Massima attenzione nonostante organico ridotto

A Aversa si registrano diversi furti, tra cui tre episodi avvenuti alla vigilia di Pasqua, che hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti. L’assessora alla Polizia Municipale ha dichiarato che, nonostante le riduzioni nell’organico, si sta mantenendo alta l’attenzione sulle attività di controllo e sicurezza in città. La situazione resta al centro dell’attenzione delle autorità locali, chiamate a gestire le criticità emerse.

Mentre in città continua a tenere banco l’emergenza sicurezza, anche alla luce dei tre raid registratisi alla vigilia di Pasqua, arriva la presa di posizione dell’assessora alla Polizia Municipale, Giulia Lauriello. L’esponente della Giunta Matacena interviene per esprimere solidarietà ai cittadini e alle attività commerciali finiti nel mirino dei malviventi. "La Polizia Municipale svolge un importante ruolo di concorso in materia di sicurezza, che resta tuttavia in capo, ad ordinamento vigente, alle Forze di polizia statali", chiarisce Lauriello. Sul tavolo resta però il nodo dell’organico: il comando conta oggi appena 34 operatori, contro i 77 del 2006, con una carenza di circa 40 unità rispetto alle previsioni di legge. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Furti ad Aversa, l’assessora alla Polizia Municipale: “Massima attenzione nonostante organico ridotto” Fernando Errico in visita alla Scuola Regionale di Polizia Municipale: “Struttura strategica, va rafforzato l’organico”Il consigliere regionale Fernando Errico raccoglie l’appello di Coldiretti: “La diga di Campolattaro sia al servizio del Sannio” Piccioni sul... Carenza di organico della polizia municipale, Cisl Fp: "Difficile assicurare una sorveglianza attiva"Il segretario generale Franco Della Rocca: "Una situazione che non pesa solo sugli operatori, costretti a lavorare in condizioni di forte pressione,... Temi più discussi: Aversa, 3 raid in una notte: è allarme escalation; Polizia turistica sotto la Torre 16 agenti contro furti e scippi: Più sicurezza per i visitatori; Assalti ai negozi, due colpi e un tentato furto in una notte; Vigilia di Pasqua ad Aversa: due furti e un tentato colpo, negozi nel mirino dei ladri. Aversa, 3 raid in una notte: è allarme escalationUna vigilia di Pasqua segnata dalla paura e da una nuova escalation criminale. Nel giro di poche ore, la città normanna è stata teatro di due furti e un tentato colpo ai danni ... ilmattino.it Doppio raid in via Cilea: escalation di furti ad AVERSAAVERSA – Non si arresta l’ondata di furti che, nelle ultime settimane, sta colpendo le attività commerciali di Aversa, alimentando un clima di crescente preoccupazione tra esercenti e residenti. Nei g ... casertace.net Abusivismo edilizio a #Giugliano, stretta dei controlli: 22 persone denunciate nel primo trimestre 2026. Tra sequestri, cantieri bloccati e falsi documenti, la Polizia Municipale intensifica le verifiche sul territorio. - facebook.com facebook