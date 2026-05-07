Turisti nel mirino borseggiata mentre è seduta per pranzo VIDEO
Con l’apertura della stagione turistica aumentano anche gli inconvenienti per chi visita la città, in particolare i borseggi. I furti avvengono spesso a bordo della tramvia oppure nei momenti di maggiore rilassatezza, come quando i visitatori sono seduti a pranzo. In questi casi i ladri ricorrono.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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