È stato riferito di un incontro riservato tra una componente del Partito Democratico e un rappresentante del governo, avvenuto di recente. La riunione ha attirato l’attenzione di alcuni membri del partito, che hanno espresso preoccupazioni sulla possibile influenza di questa interlocuzione. La discussione si inserisce in un momento di tensione interna, mentre il partito si prepara alle prossime elezioni politiche.

Dopo la vittoria del referendum sulla giustizia, il Pd si prepara ad affrontare la partita più importante in vista delle prossime elezioni politiche. Sì, perché ora la segreteria del Nazareno sembra contendibile. E, salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà un match tutto al femminile. Elly Schlein, forte del successo del "No", sfiderà Silvia Salis, l'astro nascente dei dem (la quale, però, si nasconde dicendosi estranea alla partita). E a fare da arbitro - anche se non del tutto imparziale - sarà ancora una volta Dario Franceschini. L'ex ministro della Cultura è il king - in questo caso "Queen" - maker della segreteria del Pd. Tradotto: c'è il suo zampino in ogni leadership dem. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd, il pranzo segreto tra Silvia Salis e Franceschini: nel mirino c'è Schlein

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