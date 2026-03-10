ItaliaMeteo De Pascale alza il pressing sul governo | confronto urgente sul futuro dell’agenzia

Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha richiesto al governo un incontro urgente per discutere il futuro di ItaliaMeteo a Bologna. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione sulla gestione dell’agenzia nazionale per la meteorologia e le previsioni. La questione è al centro dell’attenzione politica, mentre si cercano risposte chiare sul destino dell’ente.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna sollecita un tavolo con l’esecutivo per il futuro dell’Agenzia nazionale meteo. Il timore è lo smantellamento del team tecnico di Bologna Il futuro di ItaliaMeteo a Bologna torna al centro del dibattito politico. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale ha intensificato il pressing sul governo chiedendo l’apertura di un tavolo di confronto per discutere il destino dell’Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia. Dopo una lettera inviata nei giorni scorsi e rimasta senza risposta, de Pascale torna a sollecitare un dialogo diretto con l’esecutivo per chiarire le intenzioni sul futuro della struttura con sede nel capoluogo emiliano. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati ItaliaMeteo, de Pascale: “Il rischio è che non si tratti di un trasloco ma che si voglia chiudere l’Agenzia”Bologna, 10 marzo 2026 – Mentre i lavoratori di ItaliaMeteo sono in assemblea, destinati a trasferirsi a Roma nei prossimi giorni, il presidente... De Pascale su ItaliaMeteo: “Non ci arrendiamo. Governo pensi a una doppia sede, Roma e Bologna”Bologna, 9 marzo 2026 – Il trasferimento dell'agenzia ItaliaMeteo dal Tecnopolo di Bologna a Roma, su decisione del Governo, è diventato un grande... Tutti gli aggiornamenti su ItaliaMeteo De Pascale alza il pressing... ItaliaMeteo, De Pascale alza il pressing sul governo: confronto urgente sul futuro dell’agenziaIl futuro di ItaliaMeteo a Bologna torna al centro del dibattito politico. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale ha intensificato il pressing sul governo chiedendo l’apertura ... bolognatoday.it ItaliaMeteo, de Pascale: Il rischio è che non si tratti di un trasloco ma che si voglia chiudere l’AgenziaMentre i lavoratori sono in assemblea, destinati a spostarsi a Roma il 16 marzo, il presidente della Regione pressa l’esecutivo nazionale: Ripensi la decisione, chiediamo un confronto urgente ... msn.com