Stamattina, presso Villa Whitaker a Palermo, è stato firmato un protocollo di legalità tra le prefetture della Sicilia occidentale e la Struttura commissariale per la depurazione. L’accordo riguarda il contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici legati ai progetti di depurazione. La firma segna l’avvio di iniziative condivise per rafforzare le procedure e prevenire eventuali tentativi di infiltrazione nel settore.

È stato firmato stamattina presso Villa Whitaker a Palermo un protocollo di legalità tra le prefetture della Sicilia occidentale e la Struttura commissariale per la depurazione. Alla firma erano presenti il prefetto di Palermo Massimo Mariani, e il subcommissario nazionale Toto Cordaro. Il documento è valido anche per le province di Trapani, Agrigento e Caltanissetta ed è stato condiviso dalle rappresentanze sindacali nazionali. “Con la firma del protocollo odierno - ha commentato Cordaro - si conferma un percorso di legalità e trasparenza che, in accordo con Anac, la Struttura per la depurazione sta conducendo dal 2023 in tema di assegnazione di appalti e di realizzazione delle opere pubbliche fognarie e depurative. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Depurazione, siglato protocollo di legalità per il contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici

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