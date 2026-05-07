La stagione di danza al teatro Morlacchi si conclude con l’ultimo spettacolo della rassegna ’Perché non ballate?’. L’evento si terrà domani e sabato sera alle ore 20, portando in scena una performance intitolata “Tu non mi perderai mai”. L’appuntamento rappresenta l’atto finale di una serie di rappresentazioni dedicate alla danza, che si sono svolte nel corso delle ultime settimane.

La stagione del Morlacchi termina con l’ultimo appuntamento della rassegna di danza ’Perché non ballate?’: domani e sabato alle 20.45 va in scena al Ridotto del Teatro “Tu non mi perderai mai“, spettacolo liberamente ’inspirato’ dal Cantico Dei Cantici di Raffaella Giordano con la danzatrice Stefania Tansini (nella foto). Protagonista della danza europea da oltre trent’anni, Raffaella Giordano si affida alla giovane coreografa e autrice Stefania Tansini per re-interpretare dopo vent’anni uno tra suoi assoli più misteriosi e inafferrabili. Protagonista del contemporaneo “storico”, tuttora instancabile istigatrice di sensibili incontri coreutici, Giordano è sempre pronta a indicare nuove vie e coraggiosamente a cambiare rotte.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Tu non mi perderai mai“, la danza al Morlacchi

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