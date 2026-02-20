Raffaella Giordano e Stefania Tansini tornano con lo spettacolo di danza contemporanea

Cosa: Lo spettacolo di danza contemporanea Tu non mi perderai mai, finalista al Premio Ubu 2025. Dove e Quando: Spazio Rossellini (Roma), martedì 24 febbraio 2026, ore 20:30. Perché: Un passaggio di testimone generazionale tra due icone della danza italiana su un testo universale come il Cantico dei Cantici. L’universo della danza contemporanea romana si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione Scintille 2026. Il Centro Nazionale di Produzione della Danza OrbitaSpellbound, sotto la guida artistica di Valentina Marini, porta sul palco dello Spazio Rossellini un’opera che è al contempo memoria e presente: Tu non mi perderai mai.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Raffaella Giordano e Stefania Tansini: il ritorno di Tu non mi perderai mai

