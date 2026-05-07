TS – Rottura del legamento crociato anteriore dramma per il talento Juve | il comunicato
Una notizia recente ha scosso il mondo della Juventus Next Gen, con un comunicato che annuncia un infortunio grave per uno dei talenti della squadra. Si tratta di una rottura del legamento crociato anteriore, un evento che comporta tempi di recupero lunghi e un impatto importante sulla carriera del giocatore. La notizia ha suscitato numerosi commenti e discussioni tra tifosi e appassionati.
2026-05-06 19:46:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Non arriva buone notizie in casa Juve Next Gen. I bianconeri sono impegnati questa sera nel secondo turno girone dei playoff di Serie C, di fronte la Pianese di Birindelli. Eppure nel giorno del match che potrebbe portare la squadra di Brambilla alla fase nazionale arriva una news tutt’altro che positiva: l’infortunio serio rimediato da Teoman Gunduz, ovvero la lesione del legamento crociato anteriore. Juve Next Gen, brutto infortunio per Gunduz. Come comunicato dal club bianconero, Gunduz ha subito un infortunio serio nell’ultima gara con la Vis Pesaro, che lo costringerà all’intervento chirurgico.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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Il Tottenham conferma che Xavi Simons ha subito una rottura del legamento crociato anteriore e salterà la Coppa del Mondo2026-04-27 10:11:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.
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