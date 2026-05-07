Le trattative tra gli Stati Uniti e l'Iran per un possibile accordo energetico hanno suscitato reazioni positive nei mercati, che vedono di buon occhio un possibile passo verso la normalizzazione dei rapporti. Tuttavia, fonti ufficiali segnalano che i negoziati sono ancora in una fase complicata e che i risultati concreti potrebbero arrivare solo con l’arrivo dell’estate. La questione energetica rimane quindi al centro dell’attenzione, ma i tempi di una risoluzione sembrano ancora incerti.

La crisi energetica legata alla guerra di Israele e Usa contro l’Iran deve ancora sprigionare i suoi effetti peggiori in Europa. Mentre in Asia, molto più dipendente delle forniture di idrocarburi transitanti dallo Stretto di Hormuz, le conseguenze sono state molto violente, si stima che in Occidente per ora abbiamo sofferto soltanto una parte delle ricadute petrolifere su carburanti, trasporti e prezzi generali. Donald Trump ha annunciato “negoziati possibili” con l’Iran dopo aver provato la via della guerra totale per tentare di risolvere la paralisi dei flussi energetici. Puntando a colpire Teheran in altro modo. Il cambio di postura di...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump vuole un accordo con l'Iran per superare la crisi energetica, ma il vero impatto arriverà in estate

Trump minaccia di cancellare la civiltà iraniana in una notte: il conto alla rovescia e l'ultimatum

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