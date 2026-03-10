Iran il politologo Walzer | Trump è nei guai e vuole la exit strategy la crisi energetica spaventa anche lui

Un politologo americano di 91 anni commenta la situazione attuale, affermando che l’ex presidente degli Stati Uniti sta cercando una strategia di uscita e che anche lui è preoccupato per la crisi energetica. Walzer, noto per le sue analisi sui rapporti internazionali, ha dichiarato che Trump si trova in difficoltà e che i rischi legati alle risorse energetiche sono diffusi anche tra le fila dell’ex presidente.

A 91 anni, il filosofo politico americano Michael Walzer continua a osservare con lucidità gli equilibri internazionali. L'autore del celebre saggio "Guerre giuste e ingiuste", pubblicato nel 1977 e diventato uno dei testi di riferimento per la teoria della guerra giusta, guarda con forte preoccupazione al conflitto tra Stati Uniti, Iran e Israele. In una interv i sta a Repubblica, il professore analizza le conseguenze della decisione di Donald Trump di intervenire militarmente contro Teheran, delineando uno scenario che definisce pericoloso e difficile da controllare. Secondo Walzer, la scelta dell'ex presidente americano rischia di trasformarsi in un errore strategico con ripercussioni globali, dal piano militare a quello economico.