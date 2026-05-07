Trump trasforma la Casa Bianca in un'arena UFC | il biglietto costa fino a 1,5 milioni di dollari

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un evento sportivo che si terrà a metà giugno, coincidente con il suo ottantesimo compleanno e la Giornata della Bandiera. La manifestazione, descritta come il più grande mai organizzato, si svolgerà all’interno della Casa Bianca e i biglietti di ingresso sono stati messi in vendita a un prezzo che può arrivare fino a 1,5 milioni di dollari. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’evento vero e proprio.

Il Presidente americano ha svelato i dettagli del "più grande evento sportivo mai realizzato". Si terrà a metà giugno, è il giorno del suo ottantesimo compleanno e della Giornata della Bandiera.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Il calcio senza bagarini secondo la Fifa: un biglietto per la finale Mondiale costa 2,3 milioni di dollari Guerra in Iran, quanto costa davvero il conflitto: fino a 100 milioni di dollari al giornoLe operazioni militari e il dispiegamento di flotte e sistemi missilistici stanno generando costi enormi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trump, l'amico rinnegato: anche Salvini non difende più le scelte della Casa Bianca; L'immagine di Donald Trump che crolla dal sonno alla Casa Bianca è falsa; Artemis II in visita alla Casa Bianca: astronauti della missione incontrano il Presidente Trump; Spari vicino alla Casa Bianca durante un evento con Trump. Trump insegna la 'Trump dance' a un gruppo di ragazzi alla Casa Bianca(Agenzia Vista) Washington, 05 maggio 2026 Il presidente Donald Trump ha mostrato i passi della Trump Dance a un gruppo di giovani atleti sul prato della Casa Bianca.Il video lo ritrae mentre esegue ... msn.com Trump insegna la 'Trump Dance' a un gruppo di ragazzi alla Casa Bianca, il video sorprende tuttiIl presidente Donald Trump ha mostrato i passi della Trump Dance a un gruppo di giovani atleti sul prato della Casa Bianca. Il video lo ritrae mentre esegue il movimento con i ... leggo.it Continua il balletto della Casa Bianca con l’Iran sullo stretto di Hormuz e sul nucleare. Trump segnala ai mercati che la guerra potrebbe presto finire, mentre avverte Teheran che potrebbe presto riprendere. Dal canto suo la Repubblica islamica segnala sia ag - facebook.com facebook Il piano #ProjectFreedom, avviato lunedì dalla Casa Bianca, è stato temporaneamente sospeso. Lo ha annunciato #Trump con un post su Truth, facendo nuovamente marcia indietro su un’iniziativa tanto ambiziosa quanto difficile da realizzare. E mentre lo sto x.com