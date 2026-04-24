Secondo la Fifa, il calcio senza bagarini potrebbe portare a un costo di circa 2,3 milioni di dollari per un biglietto in finale mondiale. La Federazione si distingue per la capacità di sfruttare il calcio come motore di guadagno, trovando nuovi metodi per monetizzare gli eventi. Questa strategia viene presentata come un modo per offrire ai tifosi un servizio, anche se il prezzo elevato resta una realtà difficile da ignorare.

C’è una cosa che la Fifa fa meglio di chiunque altro al mondo. Non è organizzare tornei. È trovare modi sempre più creativi per trasformare il calcio in uno strumento di estrazione della ricchezza, e poi presentarlo come un servizio al tifoso. Sul sito ufficiale di rivendita della Fifa sono comparsi quattro biglietti per la finale della Coppa del Mondo al MetLife Stadium. Prezzo: 2.299.998,85 dollari ciascuno. Posti dietro una porta, tribuna inferiore. Probabilmente la peggiore visuale dell’intera arena, al prezzo di un appartamento di lusso a Milano. Ma tanto non è un nostro problema. La Fifa, va detto, si è affrettata a precisare che non controlla i prezzi sul suo mercato secondario.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio senza bagarini secondo la Fifa: un biglietto per la finale Mondiale costa 2,3 milioni di dollari

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