Durante una visita nello Studio Ovale, l’ex presidente ha incontrato alcuni lottatori della UFC, promuovendo il prossimo evento previsto per il 14 giugno alla Casa Bianca. Durante l’incontro, ha scherzato con i campioni, dicendo che avevano pensato che fossero solo animali e che avevano avuto ragione. L’episodio è stato ripreso e condiviso sui social.

Home > Esteri > Siparietto nello Studio Ovale, dove Donald Trump ha ricevuto alcuni campioni della Ultimate Fighting Championship per promuovere il prossimo evento UFC previsto alla Casa Bianca il 14 giugno. Durante l’incontro, il lottatore Justin Gaethje ha ringraziato Trump per aver sostenuto l’UFC fin dagli anni Novanta, quando – ha detto – molti consideravano i combattenti “veri e propri animali”. Immediata la replica ironica del presidente: “Su questo avevano ragione”. Altro momento leggero con Ilia Topuria, che ha definito Trump “molto gentile”. Anche qui, risposta pronta del tycoon: “Ho un’immagine sbagliata”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump scherza con i lottatori della UFC: “Pensavano foste solo animali? Avevano ragione”

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