Trump scherza con Takaichi | Sei molto brava con l' inglese Imparerò il giapponese – Il video

Durante un evento negli Stati Uniti, un uomo ha scherzato con una donna giapponese, commentando la sua abilità con l'inglese e dicendo che imparerà il giapponese. Nel video si vede il momento in cui l'uomo dice:

(Agenzia Vista) Usa, 19 marzo 2026 "Va bene? Capisci? Molto bene! Lei è molto brava! È così bello che non dobbiamo tradurre, va molto bene. Non ho imparato la tua lingua. La prossima volta che verrai, avrò imparato la tua lingua. Andiamo avanti", così Trump scherza con la premier giapponese Takaichi alla Casa Bianca. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso. L’intervento e il racconto di come lo ha scoperto: «Voi direte chi se ne frega, e invece.» – Il video Ancona è la Capitale italiana della Cultura 2028. Giuli e la battuta su Vasco Rossi: «Mi ha già graziato: stavolta non canto» –... 🔗 Leggi su Open.online

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