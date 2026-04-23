Il tennista francese Benjamin Bonzi si prepara a sfidare il giovane italiano Jannik Sinner nel primo turno del torneo ATP di Madrid. Bonzi ha scherzato sulla strategia che adotterà contro Sinner, affermando che si concentrerà sull’utilizzo di soli ace e vincenti. La partita rappresenta l’esordio di Sinner in questa competizione, dopo aver ottenuto la qualificazione.

Sarà il francese Benjamin Bonzi a tenere a battesimo il debutto di Jannik Sinner nel torneo ATP di Madrid. Nel primo turno del torneo spagnolo il tennista transalpino, numero 104 ATP, ha superato, nell’incrocio tra giocatori provenienti dalle qualificazioni, il connazionale Titou Drroguet. Bonzi si è soffermato sull’incontro con il numero uno del mondo e sulle strategie da adottare. L’incontro con Jannik Sinner al secondo turno: “ Sarà una grande sfida. Sono molto contento di aver vinto tre partite qui, mi sento bene, sento che il mio tennis sta prendendo forma. Ovviamente non sarà facile. Vedremo, per lui sarà il primo match, forse ci saranno delle piccole possibilità.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bonzi scherza sulla strategia da usare contro Sinner: “Fare solo ace e mettere a segno solo vincenti”

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