Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di cancellare il viaggio negli Stati Uniti degli emissari incaricati di discutere un possibile cessate il fuoco in Iran, precisando che se l'Iran desidera avviare un dialogo, può contattarlo direttamente. La decisione è stata comunicata in modo diretto, senza ulteriori dettagli sui motivi alla base di questa scelta. Nessun rappresentante ufficiale statunitense ha confermato ulteriori incontri o incontri programmati con l'Iran o altri attori coinvolti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annullato il viaggio in Pakistan degli emissari statunitensi per i colloqui sul cessate il fuoco in Iran. "Troppo tempo sprecato, troppo lavoro! Oltretutto, c'è un'enorme lotta intestina e confusione all'interno della loro leadership. Nessuno sa chi sia al comando, nemmeno loro stessi”, ha scritto su Truth Social. “Inoltre, noi abbiamo tutte le carte in regola, loro nessuna! Se vogliono parlare, non devono far altro che chiamare!” Gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner erano pronti a tornare ad Islamabad per il secondo round di negoziati quanto tutto è stato cancellato dalla Casa Bianca....🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump annulla il viaggio in Pakistan dei negoziatori: "Se l'Iran vuole parlare, mi chiami"

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