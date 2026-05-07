Trump | Intesa entro settimana prossima Parigi invia una nave
Donald Trump ha dichiarato di puntare a raggiungere un accordo entro la settimana successiva, prima del suo viaggio in Cina. Nel frattempo, Parigi ha inviato una nave, mentre Teheran ha espresso riserve, segnalando che ci sono ancora punti inaccettabili nell’intesa proposta. Il presidente francese ha contattato telefonicamente un rappresentante iraniano, senza ulteriori dettagli disponibili.
La Casa Bianca ha annunciato la sospensione temporanea dell’operazione navale «Project Freedom», la missione militare statunitense avviata per garantire il passaggio delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz durante il conflitto con l’Iran.A comunicarlo è stato il presidente americano Donald Trump, che ha collegato la decisione ai progressi registrati nei contatti diplomatici con Teheran e alle pressioni esercitate da alcuni Paesi mediatori, tra cui il Pakistan. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, Washington avrebbe accettato una pausa limitata dell’operazione, pur mantenendo attivo il blocco marittimo imposto nelle ultime settimane attorno alle coste iraniane.🔗 Leggi su Laverita.info
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