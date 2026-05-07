Trump | Intesa entro settimana prossima Parigi invia una nave

Donald Trump ha dichiarato di puntare a raggiungere un accordo entro la settimana successiva, prima del suo viaggio in Cina. Nel frattempo, Parigi ha inviato una nave, mentre Teheran ha espresso riserve, segnalando che ci sono ancora punti inaccettabili nell’intesa proposta. Il presidente francese ha contattato telefonicamente un rappresentante iraniano, senza ulteriori dettagli disponibili.