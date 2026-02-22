Trump invia in Groenlandia una nave ospedale ma il Governo rifiuta | No grazie qui la sanità è gratis

Il governo groenlandese ha respinto la proposta di Donald Trump di inviare una nave ospedale, perché qui i servizi sanitari sono gratuiti. La decisione arriva dopo che il presidente americano aveva annunciato l’invio della nave senza consultare le autorità locali. La Groenlandia preferisce mantenere il proprio sistema sanitario pubblico e non ha bisogno di interventi esterni. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sovranità della regione e sulla gestione delle emergenze sanitarie.

© Virgilio.it - Trump invia in Groenlandia una nave ospedale ma il Governo rifiuta: “No grazie, qui la sanità è gratis”

Proseguono le mire di Donald Trump sulla Groenlandia. Dopo aver annunciato la volontà di acquistare l’isola che rappresenta un territorio autonomo della Danimarca, il Presidente degli Stati Uniti comunica l’invio di una nave ospedale che si prenderà cura delle “molte persone malate e non assistite”. Dura la risposta di Jens-Frederik Nielsen, premier groenlandese che, sottolineando la gratuità del sistema sanitario, ribatte: “Da parte nostra, un no, grazie”. Già salpata la nave ospedale di Trump Sul suo social Truth, Donald Trump ha pubblicato l’immagine di una grande nave battente bandiera statunitense: “È in viaggio” ha scritto. 🔗 Leggi su Virgilio.it Perché Trump ha inviato una nave ospedale in Groenlandia?Donald Trump ha deciso di inviare una nave ospedale in Groenlandia, motivato dalla crescente richiesta di assistenza medica nella regione. Trump:Groenlandia,inviata nave ospedaleUn rappresentante politico ha annunciato l'invio di una nave ospedale in Groenlandia per fornire assistenza a persone malate e senza cure. Trump: “Abbiamo salvato la Groenlandia e ora la Danimarca è ingrata” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trump, inviata una nave ospedale in Groenlandia, assisteremo i malati; Re Frederik sfida Trump sulla Groenlandia e atterra a Nuuk: Grazie del caloroso benvenuto; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: TRUMP, INVIATA UNA NAVE OSPEDALE IN GROENLANDIA, ASSISTEREMO I MALATI; Il premier della Groenlandia, 'la nave-ospedale di Trump? No grazie'. Trump invia una nave ospedale in Groenlandia: 'Assisteremo i malati'. La replica danese: 'Non ci serve'Il presidente Usa: 'Per coloro che non sono assistiti, è in arrivo'. Copenaghen: 'Da noi sanità gratuita' (ANSA) ... ansa.it Trump nomina Jeff Landry e invia una nave ospedale in Groenlandia dopo l'evacuazione medica di un membro d'equipaggioLe forze danesi evacuano un membro dell'equipaggio di un sottomarino statunitense per un'emergenza medica «Lavorando con il fantastico governatore della Louisiana, Jeff Landry, stiamo inviando una nav ... lasicilia.it Ennesima idiozia Trump invia una nave ospedale in Groenlandia: 'Assisteremo i malati'. La replica danese: 'Non ci serve' Il presidente Usa: 'Per coloro che non sono assistiti, è in arrivo'. Copenaghen: 'Da noi sanità gratuita' Pronta la replica della Danimarca. - facebook.com facebook Groenlandia, Trump invia nave-ospedale “per i malati”. La replica: “Non serve, qui la sanità gratis” x.com