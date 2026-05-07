Donald Trump ha dichiarato che un accordo è vicino, mentre l’Iran ha respinto alcuni punti dell’intesa, definendoli inaccettabili. Il leader statunitense ha anche espresso fiducia nel fatto che si possa raggiungere un accordo di pace prima del suo viaggio in Cina previsto per la prossima settimana. La situazione tra le due parti si sviluppa in un contesto di tensioni e negoziati ancora in corso.

Donald Trump lancia un ultimatum all'Iran, ma allo stesso tempo si dice fiducioso che sia possibile raggiungere un accordo di pace prima del suo viaggio in Cina la prossima settimana. Su Truth, il presidente americano intima a Teheran di accettare l'ultima proposta per porre fine alla guerra, nel qual caso l'operazione Epic Fury «giungerà al termine», ma «se non accetteranno, inizieranno i bombardamenti e saranno di un livello e di un'intensità ben superiori rispetto a prima». «Credo ci siano ottime probabilità che tutto finisca, se così non fosse, dovremo tornare a bombardarli senza tregua», sottolinea invece in un'intervista a Pbs, definendosi ottimista che Usa e Iran possano firmare l'intesa prima del 14 e 15 maggio, quando si recherà in visita dal collega cinese Xi Jinping.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump: "Intesa a un passo". Ma l’Iran: punti inaccettabili

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