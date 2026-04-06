L’Iran ha inviato al Pakistan una controproposta in dieci punti in risposta alla richiesta di una tregua statunitense, volta a interrompere il conflitto nella regione. La proposta iraniana è arrivata in un momento di tensioni crescenti, mentre le parti coinvolte continuano a discutere le possibilità di una cessazione delle ostilità. Il governo statunitense ha commentato la risposta di Teheran come un passo significativo, anche se non ancora sufficiente.

L’Iran ha comunicato al Pakistan la sua risposta «in 10 punti» alla proposta statunitense di porre fine alla guerra. Lo riferisce l’agenzia Irna citata dai media israeliani, sottolineando che la posizione iraniana si basa sull'esperienza passata e «respinge il cessate il fuoco, sottolineando la necessità di una fine definitiva del conflitto». La risposta include una serie di richieste iraniane tra cui: la fine dei conflitti nella regione, un protocollo per il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz, i risarcimenti e la revoca delle sanzioni. Secondo una fonte americana ad Axios, la risposta dell’Iran è «massimalista» e «non è chiaro se consentirà progressi verso una soluzione diplomatica». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente, l'Iran respinge la tregua: controproposta di Teheran in dieci punti. Trump: "Grande passo, ma non è sufficiente"

Medio Oriente, l'Iran respinge la tregua: controproposta di Teheran in dieci punti. Vance insiste con Trump per un cessate il fuocoL’Iran ha comunicato al Pakistan la sua risposta «in 10 punti» alla proposta statunitense di porre fine alla guerra .

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