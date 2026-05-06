Trump punta a intesa prima di viaggio in Cina Teheran frena clausole inaccettabili

Un documento di 14 punti è stato presentato con l’obiettivo di mettere fine al conflitto e creare una base per futuri negoziati sul programma nucleare. Mentre l’ex presidente ha annunciato di voler raggiungere un accordo prima di partire per la Cina, le autorità di Teheran hanno respinto alcune clausole ritenute inaccettabili. La proposta mira a favorire dialoghi più approfonditi, ma non sono stati ancora definiti dettagli concreti o accordi vincolanti.

Un memorandum di intesa in 14 punti per porre fine alla guerra e definire un quadro di riferimento per negoziati più approfonditi sul nucleare. Sarebbe questo il documento - lungo soltanto una pagina - a cui si starebbe lavorando fra Washington e Teheran. Secondo alcune fonti citate dai media americani il memorandum prevederebbe la fine della guerra nella regione e l'inizio di un periodo di 30 giorni di negoziati, che potrebbero svolgersi a Ginevra o a Islamabad. L'accordo includerebbe anche la sospensione dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, che potrebbe durare 12 o 15 anni, la riapertura dello Stretto di Hormuz da ambo le parti e la revoca delle sanzioni americane a Teheran.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump punta a intesa prima di viaggio in Cina. Teheran frena, clausole inaccettabili Trump says he asked China's Xi not to give Iran weapons Notizie correlate Memorandum Usa-Iran, Trump: «Se accettano, Hormuz sarà riaperto a tutti». Teheran: «Alcune clausole inaccettabili» – La direttaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia a sorpresa una sospensione di Project Freedom. Leggi anche: Trump cerca l’intesa con l’Iran. Ma Teheran frena: “Accordo molto lontano” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La nuova proposta dell'Iran in 14 punti, Trump: Inaccettabile Il piano si basa innanzitutto sul raggiungimento di un'intesa per porre fine alla guerra per poi aprire la discussione su come attuarla entro un periodo di 30 giorni, ha detto il portavoce degli esteri ir; Trump: Iran vuole accordo subito. Ma da oggi scade il tempo anche per gli Usa; Iran. Trump scettico sul piano di Teheran: dubbi su una proposta che punta a chiudere il conflitto in 30 giorni; DIFESA – NATO, Rutte: Messaggio di Trump ricevuto, intesa sulle basi militari. Trump punta a intesa prima di viaggio in Cina. Teheran frena, clausole inaccettabiliUn memorandum di intesa in 14 punti per porre fine alla guerra e definire un quadro di riferimento per negoziati più approfonditi ... iltempo.it Medio Oriente, Trump: 'La firma dell'intesa con l'Iran entro la prossima settimana'. Teheran: 'Parti della proposta inaccettabili'Axios: 'Vicini a un memorandum in 14 punti, attesa una risposta iraniana in 48 ore'. Il tycoon ferma Project Freedom (ANSA) ... ansa.it Trump punta a rafforzare la base industriale della difesa statunitense: Investimenti miliardari per modernizzare la componente aerea della triade nucleare #bassanonet #bassanodelgrappa #bassano - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Torna lo spettro della guerra in Iran, Trump punta anche a Cuba. Bocciata la nuova offerta, lettera al Congresso. Teheran taglia il la greggio per evitare morsa Usa #ANSA x.com