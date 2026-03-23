L’affluenza al voto per il referendum sulla giustizia è un’ottima notizia comunque vada a finire

Il sorprendente dato sull'affluenza al referendum sulla giustizia è un dato che racconta la voglia della gente di partecipare. Un segnale inatteso e in controtendenza con i precedenti continui cali d'affluenza che fa ben sperare, in un mondo in fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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++ Referendum sulla giustizia, alle 19 affluenza oltre il 37% ++ facebook

Referendum, boom di votanti: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca x.com