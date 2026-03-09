In Iran, Mojtaba Khamenei è stato nominato nuova Guida Suprema dopo la morte dell’Ayatollah Ali Khamenei. La nomina arriva in un momento di forte crisi per il paese, che si trova in una fase particolarmente difficile. La decisione ufficiale segna un cambio di leadership in un contesto di tensioni e instabilità crescenti, mentre il nuovo leader si trova di fronte a sfide significative.

L ’Iran sta attraversando il momento più drammatico della sua storia recente. Dopo l’uccisione dell’Ayatollah Ali Khamenei, il figlio Mojtaba Khamenei è stato ufficialmente nominato nuova Guida Suprema. Ma dietro l’ascesa politica di questa figura enigmatica si consuma una tragedia familiare che scuote l’élite di Teheran: nel raid congiunto di Stati Uniti e Israele che ha colpito il cuore del potere iraniano, avrebbe perso la vita anche Zahra Haddad-Adel, moglie di Mojtaba, insieme a uno dei loro figli. Iran, guerra agli stereotipi di genere. guarda le foto Chi era Zahra Haddad-Adel? Il matrimonio con Mojtaba Khamenei, l’alleanza strategica per l’Iran. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’Iran ha una nuova Guida Suprema, ma è un leader che ha già perso moltissimo in questa guerra

