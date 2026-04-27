Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca ricevuti da Trump e Melania

Da lanazione.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Re Carlo III e la regina Camilla sono giunti alla Casa Bianca dove sono stati accolti da Donald Trump e Melania. La visita si è svolta in un contesto ufficiale, con i quattro protagonisti che si sono incontrati all’ingresso dell’edificio. La presenza del sovrano britannico e della consorte all’interno della residenza presidenziale è avvenuta in occasione di un viaggio ufficiale negli Stati Uniti.

Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati alla Casa Bianca. A riceverli Donald Trump e la First Lady Melania. Melania ha accolto il re e la regina con un completo giacca e gonna giallo. Vestita di chiaro anche Camilla. Re Carlo III e Trump si sono scambiati qualche parola prima di mettersi in posa con le consorti per le foto di rito e poi entrare alla Casa Bianca senza rilasciare commenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca, ricevuti da Trump e Melania

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