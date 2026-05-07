Il rapporto tra il Vaticano e gli Stati Uniti si presenta complesso, con il governo pontificio che invita al dialogo e alla collaborazione, pur mantenendo una posizione ferma. Oggi, nel contesto di incontri ufficiali, si ascolterà il senatore Rubio, mentre sono stati segnalati attacchi nei confronti di un altro rappresentante, definendoli strani. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni tra le parti, che si sviluppano senza compromessi evidenti.

Il Vaticano tende la mano agli Stati Uniti, ma senza rinunciare alla linea del dialogo e del disarmo. A ribadirlo è il Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, intervenuto a margine di un evento all’Augustinianum, dove ha affrontato diversi temi internazionali ed ecclesiali: dai rapporti con Washington ai conflitti globali, fino al dibattito interno alla Chiesa sulle benedizioni alle coppie omosessuali. Parolin ha confermato l’attesa per l’incontro di domani con il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che l’iniziativa diplomatica è partita dagli Stati Uniti. “L’incontro di domani (oggi per chi legge n.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump contro il Papa, Parolin: “Oggi ascolteremo Rubio. Attacchi a Leone sono strani”

Trump contro papa Leone XIV. Il nuovo conflitto tra Impero e Papato

Notizie correlate

Trump, Parolin: “Parole su Iran non corrette. Papa fa il Papa, un po’ strani questi attacchi”“Come ha detto Trump per la Santa Sede è irrilevante il fatto che l’Iran possa avere l’atomica? Come ha detto il Papa, bisogna parlare nella verità.

Leggi anche: Trump inguaia Rubio attaccando Leone. In mezzo c’è Parolin

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il nuovo attacco di Trump e la risposta del Papa: Chi mi critica lo faccia con la verità; Trump contro il Papa, di nuovo; Pericoloso per i cattolici: Trump alza lo scontro con Papa Leone XIV; Trump torna all'attacco del Papa. Leone: 'La mia missione è il Vangelo'.

Trump torna all'attacco del Papa. Leone: 'La mia missione è il Vangelo'Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Alla vigilia del viaggio a Roma del suo segretario di Stato, Donald Trump torna ad attaccare Leone XIV complicando ulteriormente la già spinosa ... ansa.it

Trump contro il Papa: Mio messaggio semplice, Iran non può avere l’arma nucleareIl mio messaggio per il Papa è molto semplice, sia che questo lo renda felice o meno: l'Iran non può avere arma nucleare. Lui sembra dire che possono e io ... lapresse.it

Trump: “Colloqui positivi con l'Iran, molto possibile un accordo” x.com

Gli iraniani "vogliono fare un accordo. Abbiamo avuto ottimi colloqui nelle ultime 24 ore ed è molto possibile che avremo un accordo". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, parlando ai giornalisti nello Studio Ovale. EPA/SHAWN THEW - facebook.com facebook