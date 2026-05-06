Il portavoce della Santa Sede ha commentato le dichiarazioni dell’ex presidente sugli sviluppi nucleari dell’Iran, definendole non corrette. Ha aggiunto che il Papa continua a seguire la linea della verità e ha definito strani gli attacchi rivolti alla Chiesa, sottolineando che per la Santa Sede non è rilevante la questione dell’atomica iraniana. Le parole di Trump sono state quindi contestate in modo netto.

“Come ha detto Trump per la Santa Sede è irrilevante il fatto che l’Iran possa avere l’atomica? Come ha detto il Papa, bisogna parlare nella verità. Certamente questa non è un’affermazione corretta, nel senso che la Santa Sede, come ha sempre lavorato, continua a lavorare proprio per il disarmamento nucleare, quindi non può accettare che addirittura ha parlato e ha promosso questo accordo che tocca addirittura la liceità e l’eticità del possesso delle armi nucleari. Quindi mi pare che la posizione della Santa Sede è molto chiara a questo riguardo. Quali temi porterà domani all’incontro con Rubio? Ascolteremo lui. L’iniziativa è partita da loro, quindi vedremo”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump, Parolin: “Parole su Iran non corrette. Papa fa il Papa, un po’ strani questi attacchi”

Notizie correlate

Leggi anche: Da Trump nuove frecciate a Leone XIV. Parolin: “Il Papa fa il suo dovere e predica la pace”

Disappunto di Trump su Papa Leone: “Non voglio un Papa che critichi il Presidente americano. È un debole”Toni duri di Trump su Papa Leone XIV, definendolo “debole” e “pessimo sulla politica estera”.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Parolin: la linea della Santa Sede ferma su pace e disarmo, strani gli attacchi al Papa; Trump: Papa Leone sta mettendo in pericolo molti cattolici. La replica: mai sostenuto l’atomica, chi mi critica dica la verità; Trump: Papa mette in pericolo molti cattolici. Leone: Predico Vangelo; 1mattina News 2025/26 - Trump attacca ancora il Papa, tensioni con il Vaticano - 06/05/2026 - Video.

Trump, Parolin: Parole su Iran non corrette. Papa fa il Papa, un po’ strani questi attacchi(LaPresse) Come ha detto Trump per la Santa Sede è irrilevante il fatto che l'Iran possa avere l'atomica? Come ha detto il Papa, bisogna ... stream24.ilsole24ore.com

Parolin su Trump: Il Papa va avanti e predica la pace, questa è la sua lineaIl Papa non cambia linea, neanche di fronte agli attacchi. A ribadirlo è il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato ... immediato.net

Donald #Trump annuncia la sospensione del Freedom Project, il progetto di scorta delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz: "Alla luce dell'enorme successo militare e dei grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti dell’Iran, a - facebook.com facebook

Lo svitato e i fanatici. Nuovo tentativo Usa-Iran: Trump si dà buone chance, "sennò bombardo" x.com