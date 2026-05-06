Trump Parolin | Parole su Iran non corrette Papa fa il Papa un po’ strani questi attacchi
Il portavoce della Santa Sede ha commentato le dichiarazioni dell’ex presidente sugli sviluppi nucleari dell’Iran, definendole non corrette. Ha aggiunto che il Papa continua a seguire la linea della verità e ha definito strani gli attacchi rivolti alla Chiesa, sottolineando che per la Santa Sede non è rilevante la questione dell’atomica iraniana. Le parole di Trump sono state quindi contestate in modo netto.
“Come ha detto Trump per la Santa Sede è irrilevante il fatto che l’Iran possa avere l’atomica? Come ha detto il Papa, bisogna parlare nella verità. Certamente questa non è un’affermazione corretta, nel senso che la Santa Sede, come ha sempre lavorato, continua a lavorare proprio per il disarmamento nucleare, quindi non può accettare che addirittura ha parlato e ha promosso questo accordo che tocca addirittura la liceità e l’eticità del possesso delle armi nucleari. Quindi mi pare che la posizione della Santa Sede è molto chiara a questo riguardo. Quali temi porterà domani all’incontro con Rubio? Ascolteremo lui. L’iniziativa è partita da loro, quindi vedremo”.🔗 Leggi su Lapresse.it
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