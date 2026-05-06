Un approfondimento sulla vicenda politica in corso rivela come un attacco di un ex presidente abbia coinvolto un senatore, con un altro politico di rilievo che si è espresso in risposta. Nel mezzo si trova il segretario di Stato, mentre il Papa ha rivolto un messaggio sul Vangelo. L’intera dinamica si svolge nel contesto di tensioni tra figure politiche e religiose, senza che siano state fatte deduzioni o interpretazioni.

Torna a salire la tensione tra Casa Bianca e Santa Sede. Donald Trump ha infatti di nuovo criticato Leone XIV. «Il Papa preferirebbe parlare del fatto che per l’Iran va bene avere un’arma nucleare, e non credo che questo sia un bene», ha dichiarato, per poi aggiungere: «Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone». Pur non avendo mai difeso l’idea che il regime khomeinista possa entrare in possesso dell’arma atomica, il pontefice si è più volte mostrato critico verso la guerra in Iran, auspicando una sua risoluzione diplomatica. «Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace - come direbbe San Paolo - opportune et importune», ha dichiarato il cardinal segretario di Stato, Pietro Parolin, commentando le parole di Trump.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump inguaia Rubio attaccando Leone. In mezzo c’è Parolin

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