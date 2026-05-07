Trump chiama von der Leyen e minaccia | O si rispettano i patti o dal 4 luglio dazi più alti

L’ex presidente degli Stati Uniti ha avvertito l’Unione Europea di rispettare un accordo commerciale, dando tempo fino al 4 luglio, anniversario della fondazione del paese, per evitare un aumento immediato delle tariffe doganali. In una comunicazione, ha dichiarato che, in assenza di conformità, i dazi verranno aumentati significativamente. La notifica include anche una chiamata alla commissaria europea, chiedendo il rispetto degli impegni presi.

Donald Trump concede all’Unione Europea fino al «250mo compleanno» degli Stati Uniti per rispettare l’accordo commerciale siglato: se non lo farà entro il 4 luglio le tariffe schizzeranno «immediatamente a livelli ben più elevati». Lo afferma il presidente sul suo social Truth dopo la conversazione telefonica con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. «Ho avuto un’ottima conversazione». «Ho avuto un’ottima conversazione telefonica con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Abbiamo discusso di molti argomenti, confermando tra l’altro la nostra totale unità nel ritenere che l’Iran non debba mai possedere un’arma nucleare», ha riferito Trump.🔗 Leggi su Open.online

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