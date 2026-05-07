Dazi ultimatum di Trump all’Ue | Rispetti accordo entro 4 luglio o tariffe aumentano
L'ex presidente degli Stati Uniti ha lanciato un avviso all'Unione europea riguardo ai dazi, dichiarando che se non rispetterà un accordo firmato nel 2025 entro il 4 luglio, le tariffe verranno aumentate in modo drastico. La comunicazione è stata diffusa attraverso un messaggio pubblico, in cui si specifica la data limite per rispettare l'impegno preso. Nessuna ulteriore precisazione è stata fornita sui dettagli dell'intesa.
(Adnkronos) – Ultimatum di Donald Trump all'Unione europea sui dazi: se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno "in maniera vertiginosa". "Ho avuto un'ottima conversazione telefonica con la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen", scrive Trump sul social Truth. "Abbiamo discusso di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
TERREMOTO. I Dazi Di Trump CANCELLATI Dalla Corte Suprema. E Ora
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Temi più discussi: Dazi, a Bruxelles il round negoziale che sfida Trump; Dazi, richiesta agli Usa. Rispettare il 15%. Lite tra Ppe e socialisti; Auto Ue sotto la minaccia di dazi di Trump al 25%; Iran, Trump insiste sul Prendere o lasciare.
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Nessun accordo tra Ue e Usa sui #dazi dopo il trilogo a #Bruxelles. Nuovo round il 19 maggio tra Consiglio, Commissione ed Eurocamera x.com