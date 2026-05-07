Dazi ultimatum di Trump all’Ue | Rispetti accordo entro 4 luglio o tariffe aumentano

L'ex presidente degli Stati Uniti ha lanciato un avviso all'Unione europea riguardo ai dazi, dichiarando che se non rispetterà un accordo firmato nel 2025 entro il 4 luglio, le tariffe verranno aumentate in modo drastico. La comunicazione è stata diffusa attraverso un messaggio pubblico, in cui si specifica la data limite per rispettare l'impegno preso. Nessuna ulteriore precisazione è stata fornita sui dettagli dell'intesa.

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