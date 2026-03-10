Energia si sveglia anche von der Leyen | Prezzi troppo alti Ma pensa solo al nucleare

Ursula von der Leyen ha dichiarato che i prezzi dell’elettricità in Europa sono troppo alti, evidenziando in modo diretto il problema. La presidente della Commissione europea si è svegliata sulle questioni energetiche e si è concentrata sul nucleare come possibile soluzione. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui i costi dell’energia continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica.

Finalmente se ne è accorta anche Ursula von der Leyen: "I prezzi dell'elettricità in Europa sono strutturalmente troppo elevati". La presidente della Commissione europea decide finalmente di affrontare la questione energetica, ma il ritardo resta. E anche le soluzioni proposte sembrano tutt'altro che efficienti. Il grande rimpianto per von der Leyen riguarda il nucleare, ma al di là di questo nelle sue parole non c'è una strategia efficace per provare a incentivare davvero la transizione. Anzi, anche il piano presentato dalla Commissione si affida molto alla volontà dei singoli Stati membri, con poco di concreto per i cittadini, almeno nell'immediato.