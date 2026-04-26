La presidente della Commissione europea ha chiamato il presidente degli Stati Uniti per esprimere solidarietà dopo un tentativo di attentato contro di lui e sua moglie. La conversazione si è svolta poco dopo l’evento, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi. L’episodio ha attirato l’attenzione internazionale, con commenti pubblici sulla condanna della violenza in contesti democratici.

"Ho appena parlato con il presidente Donald Trump per esprimere la mia solidarietà a lui e a Melania dopo il tentativo di attentato. Grazie ai servizi di sicurezza nessuno ha riportato ferite gravi e l'agente di polizia ferito si sta riprendendo. Abbiamo sottolineato che la violenza politica non ha posto nelle nostre democrazie". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Von der Leyen sente Trump, 'violenza non ha posto in nostre democrazie'

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