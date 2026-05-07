Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l’accusa di aver truffato una donna di 92 anni fingendo un incidente telefonico. Secondo le indagini, i truffatori hanno chiamato la donna fingendo di essere un familiare o un rappresentante di un ente, convincendola a consegnare soldi e oggetti di valore. Le forze dell’ordine hanno ricostruito le modalità con cui sono stati raccolti i soldi e i preziosi, portando all’arresto dell’indagato.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i truffatori a convincere la donna al telefono?. Chi ha materialmente raccolto i soldi e gli oggetti preziosi?. Perché il colpevole si trovava in una provincia così lontana?. Come sono riusciti gli investigatori a identificare il sospettato?.? In Breve Truffatori hanno simulato un incidente stradale coinvolgente un familiare della donna di 92 anni.. Indagato arrestato in regime di domiciliari su richiesta della Procura di Catanzaro.. Collaborazione tra Questura di Catanzaro e Squadra Mobile di Napoli per il rintraccio.. Analisi videosorveglianza e riscontri sul campo hanno identificato il complice della fase esecutiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa alla nonna di 92 anni: arrestato il 43enne del finto incidente

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