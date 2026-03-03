Un uomo di 43 anni, originario di Napoli, è stato arrestato a Como mentre si trovava su un autobus. L’uomo è accusato di aver truffato un’anziana di 89 anni, utilizzando la falsa identità di un carabiniere. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che hanno fermato il sospetto poco dopo aver messo in atto la truffa.

Eseguito a Como un arresto per truffa pluriaggravata ai danni di una persona anziana. Un 43enne residente a Napoli, già noto alle forze dell’ordine per svariati precedenti, è stato fermato dopo aver messo a segno una truffa con la tecnica del finto carabiniere. L’uomo è stato individuato e bloccato grazie a un rapido intervento degli agenti, che hanno agito in collaborazione con la Polfer e l’Esercito Italiano. Le indagini e il monitoraggio delle truffe agli anziani Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, a seguito di un’attenta attività di monitoraggio delle truffe ai danni di persone anziane, fenomeno purtroppo in crescita negli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Da Napoli e Como per truffare un'anziana di 89 anni, finto carabiniere 43enne arrestato su un bus

Anziana ferita da un truffatore dopo il trucco del finto carabiniere a Faenza, arrestato 43enneUn arresto per rapina pluriaggravata e recupero di preziosi: questo il bilancio dell’operazione condotta questa mattina dalla Polizia di Stato a...

Leggi anche: Da Aversa alla Sardegna per truffare gli anziani con tecnica del “finto Carabiniere”: arrestato 35enne

Una selezione di notizie su Da Napoli e Como per truffare...

Temi più discussi: Como a -2 da Napoli e Roma: Lecce battuto 3-1 in rimonta; Dove vedere Como-Lecce, Verona-Napoli e Inter-Genoa di oggi in serie A; Napoli, Roma, Juventus, Atalanta e Como, cinque squadre per due posti: scontri diretti e calendario, si accende la corsa Champions; Le pagelle di Juventus-Como 0-2: settimana da incubo per Spalletti (5). Napoli a +4 sul quinto posto in attesa dell'Atalanta.

Live Napoli-Como 7-8: sbaglia Lobotka, il Como è in semifinale di Coppa ItaliaDopo la vittoria al cardiopalma di Marassi, il Napoli di Antonio Conte torna in campo, questa volta al Maradona, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia. Dall'altro lato del ... ilmattino.it

Napoli-Como 1-1 (6-7 dcr), cronaca e tabellino: decisivo l'errore di LobotkaIl Como ha superato i quarti di finale di Coppa Italia solo per la seconda volta nella sua storia: la prima dal 1985/86, turno in cui i lariani si imposero sull’Hellas Verona con un risultato ... sport.sky.it

Agguato di camorra a San Giovanni a Teduccio a #Napoli: la vittima è il 34enne Salvatore De Marco, parente di un boss del clan Rinaldi. L’omicidio è avvenuto ieri in via Figurelle e potrebbe essere maturato nell’ambito di uno scontro fra i clan Rinaldi e Mazz - facebook.com facebook

Corsa #Champions: cinque squadre per due posti. Le favorite fra #Napoli, #Roma, #Juve, #Como e #Atalanta in vista del rush finale x.com