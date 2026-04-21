Con la scusa dell’incidente stradale truffa un’anziana a Cardeto | arrestato finto carabiniere

Un uomo è stato arrestato nel Casertano con l’accusa di aver truffato un’anziana a Cardeto fingendosi un carabiniere. La vittima è stata raggirata con la scusa di un incidente stradale, e l’uomo è stato successivamente rintracciato e posto agli arresti domiciliari. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’indagato, ritenuto gravemente coinvolto nella truffa.

È stato rintracciato e posto agli arresti domiciliari nel Casertano l’uomo ritenuto gravemente indiziato di una truffa ai danni di un’anziana di Cardeto, vittima del raggiro del “finto carabiniere”.I carabinieri della stazione di Cardeto hanno dato esecuzione, con il supporto dei militari della.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Finto carabiniere arrestato da quelli veri dopo la truffa a un'anziana Roma: tenta truffa del finto incidente, finto carabiniere arrestatoUn'anziana signora riesce a incastrare un truffatore che si era spacciato per carabiniere.