Due giovani sono stati denunciati tra Crotone e Napoli per aver truffato un anziano con un raggiro telefonico e un falso carabiniere. La Polizia ha ricostruito i dettagli dell’episodio, che ha visto le vittime cadere nella trappola di una telefonata fraudolenta. Le indagini hanno portato all’identificazione dei responsabili e alla presentazione delle denunce.

Finto carabiniere e raggiro telefonico: la Polizia ricostruisce la truffa e denuncia due giovani tra Crotone e Napoli. Una truffa ai danni di un anziano residente a Crotone si è conclusa con la denuncia di due persone a Napoli, al termine di un’attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato tra la Calabria e la Campania. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. Il raggiro con il finto carabiniere. I fatti risalgono alla mattinata di ieri, quando gli agenti della Questura di Crotone sono intervenuti presso l’abitazione di un uomo anziano dopo la segnalazione di una presunta truffa. Sul posto, la vittima ha raccontato ai poliziotti di aver ricevuto una telefonata da un soggetto che, spacciandosi per un carabiniere, lo aveva avvisato dell’imminente arrivo di una “collega” per presunti controlli.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Truffa a un anziano a Crotone: due persone denunciate a Napoli

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