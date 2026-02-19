Capodanno a Roccaraso ma è una truffa | due persone denunciate dai Carabinieri di Montella

A Roccaraso, due persone sono state denunciate dai Carabinieri di Montella per aver organizzato una truffa durante il Capodanno. La coppia campana aveva pubblicato un annuncio falso di affitto di una casa vacanze, attirando diversi clienti. Una donna del posto ha scoperto la truffa e ha denunciato. I militari hanno identificato e deferito i responsabili, che avevano già riscosso pagamenti anticipati senza consegnare l’alloggio promesso. La truffa ha coinvolto diverse persone che avevano pagato in anticipo.

Falsa casa vacanze a Roccaraso: denunciata coppia campana per truffa online. I Carabinieri della Stazione di Montella, a seguito di denuncia presentata da una donna del posto, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una coppia di cinquantenni della provincia di Napoli, ritenuti responsabili del reato di truffa. Le indagini hanno consentito di accertare che i due, in vista delle festività di Capodanno, avrebbero pubblicato su un noto sito internet un annuncio per l’affitto di una casa vacanze a Roccaraso. Attraverso foto panoramiche dell’immobile e un prezzo particolarmente vantaggioso, sarebbero riusciti a indurre la vittima a ritenere l’offerta conveniente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Capodanno a Roccaraso, ma è una truffa: due persone denunciate dai Carabinieri di Montella Capodanno a Roccaraso ma è una truffa: denunciata una coppia di 50enniA Roccaraso, una coppia di cinquantenni proveniente da Napoli ha truffato una donna locale durante i festeggiamenti di Capodanno. Spari contro un'abitazione a Capodanno dopo una lite, denunciate due personeDurante la notte di Capodanno, a Latisana, si sono verificati episodi di spari a un’abitazione a seguito di una lite. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roccaraso, chiuso l’après-sky: lavoro nero e irregolarità. Capodanno a Roccaraso, ma è una truffa: due persone denunciate dai Carabinieri di MontellaI Carabinieri della Stazione di Montella, a seguito di denuncia presentata da una donna del posto, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una coppia di cinquantenni della provincia di Nap ... irpinianews.it Finto affitto per Capodanno a Roccaraso: coppia denunciata per truffaCarabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato in stato di libertà una coppia di cinquantenni della provincia di Napoli, ritenuta responsabile di una truffa ai danni di una donna del posto. S ... irpiniaoggi.it Secondo me, L’ultimo capodanno di Marco Risi è un grande capolavoro di cinismo e mondi grotteschi. Ogni personaggio merita attenzione, dalla contessa Scintilla alla moglie tradita sia dall’amico che dalla migliore amica. Trovo particolarmente interessante l facebook