Doppia truffa online tra Soncino e Castelleone | due persone denunciate

Due persone sono state denunciate dai carabinieri per una doppia truffa online che si è verificata tra Soncino e Castelleone. La vicenda riguarda un uomo di 64 anni proveniente da Torino e una donna di 25 anni di Bari, entrambi con precedenti penali. Le indagini hanno portato alla loro identificazione e successiva denuncia.

Cremona, 6 marzo 2026 – Truffatori nel web scoperti e denunciati dai carabinieri. Si tratta di due persone, un 64enne torinese e una 25enne barese, entrambi con precedenti penali. I Carabinieri della Stazione di Soncino hanno denunciato il 64enne, dopo che a metà novembre scorso una donna del posto si era presentata in caserma per sporgere denuncia. La vittima ha raccontato di avere visto su un sito online, che sembrava quello di una concessionaria, un'auto in vendita al prezzo di 5.000 euro e di aver deciso di acquistarla. Aveva contattato il venditore e aveva definito i termini dell'accordo. Infine, la vittima aveva effettuato un bonifico di 500 euro di caparra, informando il presunto venditore.