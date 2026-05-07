Trucco effetto nude labbra rosse faux bob e tagli di capelli senza età | le star italiane più belle ai David di Donatello 2026

Mercoledì 6 maggio a Cinecittà si sono svolti i David di Donatello 2026, con molte star italiane che hanno sfoggiato look curati e acconciature di tendenza. Tra trucco effetto nude e labbra rosse, le celebrities hanno scelto anche tagli di capelli senza età e style come il faux bob. La serata, oltre alle premiazioni, è stata anche un'occasione per ammirare le scelte di bellezza delle protagoniste sul red carpet.

I beauty look dei David di Donatello 2026 non hanno deluso le attese. A Cinecittà, mercoledì 6 maggio, il red carpet più importate del cinema italiano non ha fatto parlare solo per i vincitori ma anche per la bellezza, sempre sotto gli occhi dei riflettori. Il faux bob (da sogno) di Matilda De Angelis. Tra i beauty look più riusciti della serata, senza dubbio quello di Matilda De Angelis, che ha sfoggiato un hair look tutto nuovo. A differenza di quanto si potrebbe immaginare, però, l’attrice non ha tagliato i capelli. L’hair look di Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 (Getty Images). «È un’acconciatura», spiega ad Amica.it Vincenzo Panico, per tutti Vicky Hair Fusion, che si è occupato dell’attrice.🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Trucco effetto nude, labbra rosse, faux bob e tagli di capelli senza età: le star italiane più belle ai David di Donatello 2026 Notizie correlate Leggi anche: Capelli lunghi come quelli di una volta: tagli senza età, tempo, luogo Leggi anche: David di Donatello 2026, le star infiammano il red carpet: siparietto Arisa-Matilda De Angelis