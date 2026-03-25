Capelli lunghi come quelli di una volta | tagli senza età tempo luogo

Negli ultimi mesi, il taglio di capelli più in voga è quello lungo e fluente, con una lunghezza che supera spesso le spalle. Questo stile, presente sia nelle sfilate di moda più prestigiose sia tra le tendenze viste nel Street Style delle Fashion Week, si distingue per la sua lunghezza estrema e il suo aspetto versatile. È un taglio che si adatta a diverse età e contesti, senza limiti di tempo o luogo.

Dettaglio particolare? Lunghissimo. Così è il taglio capelli lunghi più fashionista del momento. Quello che segue le tendenze e nasce nei backstage delle ultime e più importanti sfilate di moda come nello Street Style delle numerose Fashion Week. Da Milano a Parigi. Celebrato anche da una gara speciale, per capelli lunghi da record, che si è tenuta a Las Vegas. Potremmo dire, osservando ogni immagine che i capelli lunghi non sono più quelli di una volta. O meglio, sono proprio quelli di una volta. Quelli che indossavano le dame rinascimentali e le ninfe dei boschi (delle favole medievali). O le ragazze ribelli degli Anni 60 e 70 come le native americane. 🔗 Leggi su Amica.it

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E Dio mi fece donna, con capelli lunghi, occhi, naso e bocca di donna. Con curve e pieghe e dolci avvallamenti e mi ha scavato dentro, mi ha reso fabbrica di esseri umani. Ha intessuto delicatamente i miei nervi e bilanciato con cura il numero dei miei ormoni. - facebook.com facebook