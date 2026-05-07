Trovato con una pistola giocattolo dopo l' incidente stradale | denunciato 56enne

Un uomo di 56 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica dopo essere stato trovato in possesso di una pistola giocattolo senza tappo rosso, a seguito di un incidente stradale. La scoperta è avvenuta durante un controllo di polizia, che ha portato al sequestro dell’arma di plastica. L’uomo, residente in provincia, è ora indagato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. E' per questa ipotesi di reato che il cinquantaseienne agrigentino, trovato ieri con una pistola giocattolo senza tappo rosso, è stato denunciato alla Procura della Repubblica. Si tratta dell'uomo che ieri, in via Mazzini, è rimasto coinvolto.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: "Ha una pistola, ha una pistola", apprensione dopo l'incidente stradale in via Mazzini: l'arma era un giocattolo Napoli Piazza Dante, rapina una turista con una pistola giocattoloRapina aggravata in un locale di piazza Dante: 33enne minaccia una turista con una pistola finta e fugge con il cellulare Paura nella notte in zona... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Una pistola con matricola abrasa in casa, arrestato 28enne di Ardea; Trovato con una pistola senza matricola e 6 cartucce, 22enne arrestato a Catania; Studente trovato con pistola a salve a scuola: denunciato dalla Polizia; Treviglio, in casa 190 chili di hashish e una pistola: arrestato 20enne. Al McDonald's con due pistole, arrestati un uomo e una donnaAvevano lasciato un marsupio con all'interno una pistola su un tavolo del McDonald's di Santa Caterina, a Bari. Quando sono tornati a riprenderlo hanno trovato ad attenderli i Carabinieri che hanno po ... rainews.it Salento, a 13 anni con una pistola nello zaino: dopo tre mesi, un nuovo caso nella stessa scuolaA 13 anni con una pistola scacciacani in classe. La storia si ripete a Taviano: a distanza di tre mesi dal precedente episodio, nella stessa scuola media un altro alunno si è presentato ... quotidianodipuglia.it Rende, trovato cadavere in uno scantinato a Quattromiglia https://www.calabrianews24.com/news/230121442822/rende-trovato-cadavere-in-uno-scantinato-a-quattromigliautm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=dlvr-auto - facebook.com facebook #DanielaFumarola : «Nel Decreto lavoro abbiamo trovato elementi importanti che recepiscono molte nostre proposte, avanzate in lunghe settimane di interlocuzione con Palazzo Chigi. Il risultato è positivo pur con alcune criticità che dovranno essere corrette x.com