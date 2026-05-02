Napoli Piazza Dante rapina una turista con una pistola giocattolo

A Napoli, in piazza Dante, una turista è stata vittima di una rapina aggravata all’interno di un locale. Un uomo di 33 anni ha minacciato la donna con una pistola giocattolo e si è allontanato con il suo cellulare. La rapina si è verificata durante le ore pomeridiane, e immediatamente sono stati avviati i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Rapina aggravata in un locale di piazza Dante: 33enne minaccia una turista con una pistola finta e fugge con il cellulare. Paura nella notte in zona piazza Dante, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 33enne cittadino italiano con l’accusa di rapina aggravata ai danni di una turista. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli La rapina all’interno di un locale. L’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa, quando una segnalazione giunta alla Sala Operativa ha richiesto l’intervento degli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per una rapina consumata all’interno di un locale della zona.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Piazza Dante, rapina una turista con una pistola giocattolo Notizie correlate Turista seguita nei bagni del locale in piazza Dante e rapinata con una pistolaL'uomo è stato intercettato dai poliziotti a porta Nolana e arrestato, la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria. Tredicenne rapina un ufficio postale con una pistola giocattolo, doveva essere a scuolaABBONATI A DAYITALIANEWS Il colpo mentre i genitori lo credevano a scuola Un episodio sorprendente e preoccupante si è verificato a Vigliano... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Terrore a Napoli, proiettili tra la folla: due ragazze colpite per errore mentre passeggiano; Saporitissimo: in Piazza Dante a Napoli, il gusto incontra il fascino di Miss Italia - Napoli Village -; Sparatoria nel centro di Napoli: due ragazze ferite alle gambe; Gambizzate per caso, a Napoli due ragazze finiscono in mezzo a una sparatoria: stavano passeggiando. Turista seguita nei bagni del locale in piazza Dante a Napoli rapinata a mano armataL'uomo è stato intercettato dai poliziotti a porta Nolana e arrestato, la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria ... fanpage.it Rapina a una turista nei bagni di un locale nel centro di Napoli: arrestato un uomoSotto la minaccia di una pistola, successivamente rivelatasi essere una pistola giocattolo priva del tappo rosso, si è fatto consegnare il telefono cellulare per poi darsi alla fuga ... napolitoday.it