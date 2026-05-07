Trovati senza permesso di soggiorno per entrambi scatta la denuncia

Nella giornata di ieri, 7 maggio, la polizia ha effettuato controlli in città, identificando complessivamente 100 persone. Durante le verifiche, sono stati trovati due individui privi di permesso di soggiorno, per i quali è scattata la denuncia. L’attività di controllo rientra nella routine quotidiana delle forze dell’ordine, che monitorano regolarmente la situazione sul territorio.

ANCONA – Nella giornata di ieri, mercoledì 7 maggio, la polizia ha identificato complessivamente 100 persone durante la sua quotidiana attività di controllo.Tra queste, una è stata trovata in piazza D’Armi attorno alle 15 senza documenti in quanto sprovvisto del regolare permesso di soggiorno.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Esibiscono lo stesso permesso, ma il disabile in ogni caso non c'è. Arriva una denuncia per entrambiPiù grave è la posizione dell'uomo con il pass contraffatto, segnalato in stato di libertà per uso di atto falso. Occupano una casa senza permesso di soggiorno, denunciatiDal controllo su un appartamento conteso alla scoperta di due stranieri irregolari: il terzo connazionale, inquilino moroso, segnalato per invasione... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Semplicemente Staneva; Sequestrato allevamento di cani nel Pisano, salvi 100 barboncini; Roma, trovato senza vita il 71enne giapponese scomparso un mese fa da zona Esquilino; Gioielli rubati trovati dopo l’arresto della rapinatrice: la polizia cerca i proprietari. Sigilli a un night club: sfruttava ballerine a nero e senza permesso di soggiornoSigilli a un night club rimasto aperto nonostante un precedente stop all'attività perché impiegava lavoratori al nero e clandestini. La Guardia di Finanza di Pisa ha dato esecuzione al decreto di ... rainews.it Trovati cavi elettrici scoperti e puntazze infisse nelle aiuole della piazza. Fonti della polizia locale fanno sapere che la situazione dovrebbe rientrare in serata - facebook.com facebook Finanza in azione: trovati distributori che speculavano sul prezzo del carburante | VIDEO x.com