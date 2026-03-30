Esibiscono lo stesso permesso ma il disabile in ogni caso non c' è Arriva una denuncia per entrambi

Due persone sono state denunciate dalla polizia locale di Falconara Marittima dopo aver mostrato lo stesso permesso di sosta riservato a disabili, anche se una delle due non era presente. L’operazione ha riguardato il controllo dei contrassegni e l’uso illecito di questi documenti. Nessuna delle due persone era in possesso di un permesso valido al momento del controllo.

Più grave è la posizione dell'uomo con il pass contraffatto, segnalato in stato di libertà per uso di atto falso. A scoprire tutto è stata la polizia locale di Falconara FALCONARA MARITTIMA – Operazione della polizia locale di Falconara Marittima contro l’uso illecito dei contrassegni per persone con disabilità. Tutto è partito da un controllo in piazza Garibaldi, dove una pattuglia ha notato una Mercedes di grossa cilindrata parcheggiata negli spazi destinati ai disabili con esposto un contrassegno rilasciato dal Comune di Napoli, apparentemente in corso di validità. Il documento, a prima vista, risultava perfettamente conforme agli originali per grafica, colori e formato, ed era stato anche plastificato, probabilmente per renderne più difficile l’individuazione come falso. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Esibiscono lo stesso permesso, ma il disabile in ogni caso non c'è. Arriva una denuncia per entrambi Articoli correlati Leggi anche: “Se prendi il permesso ti licenzio”: la denuncia del prof punito per assistere la moglie disabile Leggi anche: “Se prendi il permesso ti licenzio”: la denuncia del prof punito per assistere la moglie disabile