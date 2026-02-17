Martedì grasso si chiude il Carnevale con la sfilata della Maria 2026

Martine Diop Bullo, la Maria del Carnevale 2026, ha attraversato ieri piazza San Marco durante la sfilata di martedì grasso, chiudendo ufficialmente le celebrazioni. La sfilata ha attirato molti spettatori, che hanno seguito con entusiasmo il corteo colorato e rumoroso. Tra i partecipanti, anche diversi bambini in maschera e gruppi di artisti che hanno animato la piazza con musica e balli. La giornata si è conclusa con un grande applauso per la giovane Maria, che ha sfilato tra coriandoli e sorrisi.

Martine Diop Bullo, la Maria del Carnevale 2026, si è presentata al pubblico di piazza San Marco nella giornata conclusiva della manifestazione, martedì grasso. Con lei c'erano le sue compagne di viaggio e il consigliere alla tutela delle tradizioni, Giovanni Giusto. «Si chiude il Carnevale con uno dei momenti più significativi, la Festa delle Marie sul palco della piazza - ha detto Giusto -. Queste giovani rappresentano la continuità della nostra storia, la bellezza e l'identità di Venezia che si rinnova ogni anno».