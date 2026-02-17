Carnevale il sole bacia la sfilata di Erbusco | una folla dietro ai carri più belli della Franciacorta
Il sole splende su Erbusco mentre la sfilata di Carnevale attrae centinaia di spettatori, che si accalcano lungo le strade per ammirare i carri più colorati. La manifestazione, che quest’anno mette in mostra creazioni artigianali fatte a mano, richiama famiglie e appassionati dalla zona della Franciacorta. La musica e i sorrisi riempiono l’aria, mentre i carri sfoggiano dettagli curati e personaggi fantasiosi. La folla applaude entusiasta, pronta a vivere una giornata di festa.
Erbusco (Brescia), 17 febbraio 2026 – Il carnevale dedicato a mascherine e carri allegorici, nel bresciano, parla Franciacortino. Se domenica tre grandi eventi hanno animato Rovato, Chiari e Clusane d’Iseo, oggi è stata la volta di Erbusco, con il suo Carnevale: il più grande e quello dove arrivano, in genere, il maggiore numero di gruppi e carri. Quest’anno erano oltre dieci: tutti bellissimi e colorati, dedicati a favole, personaggi mitologici, film e qualcuno con forte significato ironico e critico, come quello realizzato da “Wild Boys Erbusco”, gigantesco, bellissimo e molto alto, animato da oltre 100 figuranti, dove non è mancata una forte nota critica verso la stampa italiana, rappresentata dal fantomatico Giornale di Erbusco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
