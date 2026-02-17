Il sole splende su Erbusco mentre la sfilata di Carnevale attrae centinaia di spettatori, che si accalcano lungo le strade per ammirare i carri più colorati. La manifestazione, che quest’anno mette in mostra creazioni artigianali fatte a mano, richiama famiglie e appassionati dalla zona della Franciacorta. La musica e i sorrisi riempiono l’aria, mentre i carri sfoggiano dettagli curati e personaggi fantasiosi. La folla applaude entusiasta, pronta a vivere una giornata di festa.

Erbusco (Brescia), 17 febbraio 2026 – Il carnevale dedicato a mascherine e carri allegorici, nel bresciano, parla Franciacortino. Se domenica tre grandi eventi hanno animato Rovato, Chiari e Clusane d’Iseo, oggi è stata la volta di Erbusco, con il suo Carnevale: il più grande e quello dove arrivano, in genere, il maggiore numero di gruppi e carri. Quest’anno erano oltre dieci: tutti bellissimi e colorati, dedicati a favole, personaggi mitologici, film e qualcuno con forte significato ironico e critico, come quello realizzato da “Wild Boys Erbusco”, gigantesco, bellissimo e molto alto, animato da oltre 100 figuranti, dove non è mancata una forte nota critica verso la stampa italiana, rappresentata dal fantomatico Giornale di Erbusco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Carnevale, il sole bacia la sfilata di Erbusco: una folla dietro ai carri più belli della Franciacorta

