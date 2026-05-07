Troppi passeggeri ubriachi a bordo basta vendere alcol negli aeroporti la mattina Siamo costretti a dirottare un volo al giorno per colpa loro | la rabbia del Ceo di Ryanair

Il CEO di una compagnia aerea ha dichiarato che negli ultimi tempi si sono verificati numerosi episodi di comportamenti irrispettosi a bordo, con passeggeri in stato di ebrezza. Secondo quanto riferito, la situazione ha portato a circa un volo al giorno dirottato verso aeroporti alternativi, a causa di risse e aggressioni tra passeggeri. Ha anche evidenziato come la vendita di alcol negli aeroporti durante le prime ore del mattino possa contribuire a questi episodi.

Quasi un aereo al giorno costretto a deviare la propria rotta ed effettuare un atterraggio d’emergenza a causa di risse, aggressioni e passeggeri ubriach i. È l’allarmante bilancio operativo tracciato da Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, che per arginare il fenomeno ha richiesto formalmente l’introduzione di un divieto di somministrazione di alcolici nei bar degli aeroporti durante le fasce orarie mattutine. In un’intervista rilasciata al quotidiano britannico The Times, il numero uno della compagnia low cost ha evidenziato un peggioramento sistemico delle intemperanze a bordo, definendo la gestione dei passeggeri molesti “ una vera sfida per tutte le compagnie aeree”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Troppi passeggeri ubriachi a bordo, basta vendere alcol negli aeroporti la mattina. Siamo costretti a dirottare un volo al giorno per colpa loro”: la rabbia del Ceo di Ryanair Notizie correlate Leggi anche: «Troppi voli con passeggeri ubriachi». La soluzione di O’Leary, Ceo di Ryanair: niente alcol negli aeroporti al mattino Leggi anche: «Ci sono troppi voli passeggeri ubriachi». la soluzione di O’Leary, Ceo di Ryanair: niente alcol negli aeroporti al mattino Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Troppi voli con passeggeri ubriachi. La soluzione di O'Leary, Ceo di Ryanair: niente alcol negli aeroporti al mattino; Troppi voli dirottati a causa di passeggeri ubriachi, Ryanair chiede di vietare l'alcol negli aeroporti al mattino; Troppi ubriachi a bordo, il ceo Ryanair: Basta vendere birre di mattina, costretti a dirottare i voli; Troppi passeggeri ubriachi in volo, Ryanair contro l'alcol negli aeroporti: ''Stop alle birre all'alba''. Troppi voli dirottati a causa di passeggeri ubriachi, Ryanair chiede di vietare l’alcol negli aeroporti al mattino(Adnkronos) – Niente alcolici nei bar degli aeroporti prima dei voli mattutini. È la richiesta di Michael O’Leary, Ceo di Ryanair, nel tentativo di contrastare il comportamento aggressivo e l’ubriache ... pianetagenoa1893.net Troppi passeggeri ubriachi sui voli, Ryanair: Stop alle birre all’alba negli aeroportiMichael O’Leary non ha usato mezzi termini. In un’intervista al Times, il CEO di Ryanair ha criticato apertamente la vendita di alcolici nelle prime ore del mattino negli aeroporti europei, chiedendo ... quotidiano.net Secondo Ryanair, i voli stanno diventando sempre più movimentati… ma non per le turbolenze. Il CEO Michael O'Leary ha lanciato l’allarme: troppi passeggeri arrivano a bordo già “carichi”, creando caos, ritardi e voli deviati. Il problema Le birrette all’alba in - facebook.com facebook «Troppi voli con passeggeri ubriachi». la soluzione di O'Leary, Ceo di Ryanair: niente alcol negli aeroporti al mattino x.com