Troppi voli con passeggeri ubriachi La soluzione di O’Leary Ceo di Ryanair | niente alcol negli aeroporti al mattino

Il CEO di Ryanair ha proposto di eliminare l’alcol nei bar degli aeroporti nelle prime ore del giorno, con l’obiettivo di ridurre i casi di passeggeri ubriachi e comportamenti aggressivi prima dei voli mattutini. La misura arriva in risposta a segnalazioni di incidenti legati all’ubriachezza tra i viaggiatori, e intende limitare il consumo di alcol prima delle partenze. La proposta è stata comunicata in una dichiarazione pubblica dell’azienda.

Niente agli alcolici nei bar degli aeroporti prima dei voli mattutini. L’idea è lanciata da Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, per contrastare episodi di ubriachezza e comportamenti aggressivi tra i passeggeri. Il dramma degli ubriachi a bordo: «Sta diventando una vera sfida per tutte le compagnie aeree». In un’intervista al The Times O’Leary ha spiegato che il fenomeno è in aumento e spesso la sua compagnia si trova passeggeri ubriachi a bordo, che creano non pochi problemi. «Sta diventando una vera sfida per tutte le compagnie aeree», ha dichiarato, criticando in particolare la vendita di alcolici nelle prime ore del mattino: «Non capisco perché qualcuno debba servire alcolici alle cinque o sei».🔗 Leggi su Open.online

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